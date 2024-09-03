大陸影后章子怡2023年10月23日宣布離婚，結束與前夫汪峰8年婚姻，雙方表示經過慎重考慮與商議後，才決定分開。不過「大陸第一狗仔」卓偉爆出兩人離婚最新內幕，竟是「汪峰出軌被章子怡哥哥抓包」。

微博主「追瓜少年阿飛」在網路發表一段音檔，「大陸第一狗仔」卓偉爆料：「我聽章子怡的一個朋友呢，又跟我提供了一個他們離婚的新說法，說是這個汪峰啊，跟別的女孩被章子怡的哥哥抓住了」，接著指出章子怡的哥哥章子男，原本極力反對妹妹跟汪峰在一起，還曾經大鬧過求婚宴會，後來兩個人結婚後，章子怡、汪峰跟章子男的聯繫也就不多。

「大陸第一狗仔」卓偉爆料汪峰出軌被章子怡哥哥抓包。（圖／微博）

卓偉指出兩人會離婚的關鍵，在於「章子男偶然發現汪峰『在外面有事』，這件事呢，他就告訴章子怡，當然章子怡肯定也很憤怒啊，我覺得這是兩個人離婚的一個重要原因，就感情出現問題了」。

卓偉指出章子怡跟汪峰會離婚，是因為感情出現問題。（圖／微博）

章子怡與汪峰皆未對此事作出回應。（圖／微博）

卓偉緊接著透露：「後來章子怡認識特別有實力的一個人物，這個人物有很多資源和人脈，她現在需要在事業上持續拔高，突破目前事業的瓶頸，再創一個新的高峰，據說這位神秘人士能給她在事業上提供莫大的支持，反觀汪峰給的幫助絕對有限」，不過當事者皆未對此事作出回應。