將提供743戶的「建功安居」社會住宅，3日正式動工，預計2028年完工，未來只租不售。（陳育賢攝）

將提供743戶的「建功安居」社會住宅，3日正式動工，預計2028年完工，未來只租不售，「建功安居」社宅位於新竹市東區精華地段，步行3分鐘即可抵達建功高中，隔壁就是馬偕兒童醫院，附近還有陽明交大、清華大學，距離國道客運站及國道1號僅需5分鐘車程，交通便捷、生活機能豐富。

「建功安居」社會住宅今天上午在內政部政務次長董建宏等人共同主持動土儀式下正式開工，代理市長邱臣遠表示，市府團隊秉持「幸福友善」施政策略，重視社宅政策與進度，目前共規畫5處社宅，包含中雅安居、建功安居、金城安居、建功都更社宅和舊社段社會住宅，以中長期推動全市4000戶社會住宅為目標，此次「建功安居」社宅順利開工，不僅照顧弱勢及青年族群的居住需求，更實現居住正義，用愛打造友善互助的「幸福友善」城市。

祕書長張治祥則指出，「建功安居」社宅基地位於新竹市東區建功二路42巷，與馬偕兒童醫院相對，步行3分鐘即可抵達建功高中，且鄰近將軍村開放圖書資訊園區、戰車公園、國立陽明交大、清華大學及其附設實驗國小TOS校區和清大夜市；距離國道客運站及國道1號僅需5分鐘車程，交通便捷、生活機能豐富，落實居住正義一直是新竹市民的期待，盼工程順利完工後，滿足市民朋友的居住需求。

張治祥昨天也向中央喊話，她說，竹市積極配合中央政策，包含國土計畫法也如期提送中央審議，目前竹市產業發展腹地已不敷使用，懇請內政部加速審議竹科X計畫中油油庫、建功高中擴校都計變更案及頭前溪沿岸地區都市計畫案，有利於城市長遠健全發展。

市府都發處代理處長蘇文彬指出，「建功安居」透過國防部土地整體開發方式，由市府無償取得社會福利設施用地，並與國家住都中心合作興辦，目前竹市推動的社宅包含興建中的「中雅安居」638戶、即將動土的「建功安居」743戶及規畫中的「金城安居」922戶，還有建功高中南側都更案提供200戶，共計2503戶社宅。

「建功安居」規畫有身心障礙者社區日照中心、作業空間、服務據點及發展遲緩及身心障礙兒童社區療育等，並協助周邊鄰地綠美化優化環境，為竹市東區提供更完善的社會福利公共服務設施。

都發處表示，市府積極與國家住宅及都市更新中心合作，以更多元方式擴充社宅量能，目標讓社宅政策能穩健地持續推動，為竹市打造更友好的居住環境，讓市民享受更優質的生活。