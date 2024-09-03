今年中秋節為周二單一天假日，交通部高速公路局研判，中秋節前的周六、日及中秋當天，國道5號將有大量往宜蘭旅遊的車潮，尖峰時段可能排隊回堵，車速恐低於40公里。高公局規畫匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施，建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路，也持續於國5實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省逾30分鐘，建議用路人多利用。

高公局表示，今年中秋節前的周六、周日預估交通量分別達110、108百萬車公里，中秋節當天交通量估約100百萬車公里，較平常例假日低一些，但仍比平日高。

中秋節國道交通疏導措施。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

高公局根據國道交通量大數據資料研判，國5南向南港系統至頭城路段於中秋節前一周六5至15時，及北向宜蘭至坪林路段於節前一周日15至20時、中秋節當日14至19時，車速恐低於每小時40公里。

用路人若仍有開車行駛國5需求，請多加留意相關管制措施如：9月14日5至12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉；9月15日15至20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。

高公局提醒用路人行車前務必妥為檢查車況，切勿疲勞及分心駕駛，以維自身及他人行車安全，另建議多利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行程。