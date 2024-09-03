「語隨．客轉－大豐饒客家語文生活展」開幕座談。（李京昇攝）

台中市政府客家事務委員會3日在東勢客家文化園區，舉辦「語隨．客轉－大豐饒客家語文生活展」開幕座談，由客委會主委江俊龍擔任主持人，和台灣客家教師協會祕書長黃玉晴等專家學者，座談中全程以客語對談交流，用多視角討論的方式為活動揭開序幕，盼吸引更多民眾認識大埔客家文化。

這次策展團隊，特別遠赴廣東大埔原鄉，展開為期2周的調查研究，並規畫包括大埔客家開發大台中的貢獻、自成特色的大埔客家語、廣東大埔的原鄉風貌及傳統小吃、客家武術的展現等4項主題，讓民眾更加了解大埔客家語言及文化。

江俊龍表示，語文是客家文化重要的元素，希望透過展覽激發大家對台中在地大埔客語文的興趣，讓地方鄉親正視母語的價值及大埔客語的重要性，這次展覽即日起展開持續到今年底，展覽中更特別設置「大埔客家語文互動角」，讓參觀民眾藉由錄製多種腔調版本的客家語音，體驗用客家話日常對話的樂趣，並學習實用的客語詞彙。

黃玉晴表示，廣東大埔有200多種美食小吃，台中客家有許多美食，都是從大埔而來，例如米苔目，在廣東大埔原本稱為「老鼠粄」，但念起來不好聽而改為「珍珠粄」，還有大埔薄餅其實就是台灣的潤餅。

她說，東勢區也有不少特色小吃，像是客家燜鴨，在其他縣市幾乎不曾見過，非常適合發展成在地客家美食。這次展覽也包含武術展，介紹大埔客家武術源流，早期客家移民需要防禦，當時國軍一定會教客家武術，且客家拳強調3招就要將對方打趴，相信民眾來訪參觀，定能收穫滿滿。