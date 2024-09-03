美國政府限制輝達先進晶片售往大陸，華為自行開發的昇騰（Ascend）系列AI晶片，已成為大陸替代輝達晶片的首選，但根據英國金融時報（FT）報導，有客戶抱怨華為提供的AI晶片軟硬體性能不佳，從輝達轉換過來並不容易，內部員工也坦承問題，CANN軟體讓昇騰晶片「難以使用且不穩定」，還影響測試工作。

報導指出，多位業內人士透露，華為昇騰晶片在模型初始訓練方面，目前仍遠遠落後輝達，歸咎原因包括穩定性問題、晶片之間的連接速度較慢，以及華為開發名為CANN的軟體，相比輝達的CUDA遜色不少。輝達軟體平台CUDA則是該公司的秘密武器，易於開發人員使用，且能極大地加速資料處理。

華為內部員工也抱怨，CANN軟體讓昇騰晶片「難以使用且不穩定」，還影響測試工作。使用華為處理器的大陸工程師說，晶片常當機，使人工智慧開發工作變得更複雜。

多位知情人透露，華為為了解決問題，直接派遣工程師到客戶處，直接協助將原先使用CUDA編寫的訓練程式轉換成CANN。報導稱，華為工程師團隊陣容龐大，是一大優勢。