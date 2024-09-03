楊姓姊弟為了照顧生病的母親引發爭執，姊姊認為弟弟應該接手照顧母親卻未出現，導致母親跌倒受傷，氣得傳簡訊罵弟弟「王八蛋」，弟弟收到簡訊認為名譽受損、身心受創、整日難過，請求慰撫金新台幣10萬元，新竹地院法官判姊姊賠5000元。

弟弟控訴，姊姊在今年初傳訊息罵他「王八蛋」，讓他感覺名譽受損、身心受創、整日難過。但姊姊卻反擊，是因為弟弟以手肘推頂正在照顧生病母親的二姊，致使其胸口疼痛、身心受創，她以簡訊要求弟弟接替白天照顧生病的母親，但隔天卻沒有出現，致使母親起床跌倒起不來，才傳手機說「你這王八蛋竟然沒有來，害你老媽跌倒起不來」，是弟弟對生病的母親不聞不問，忘了基本做人的根本。

新竹地院法官認為，姊姊傳送訊息給弟弟，然僅為兩造間之簡訊，弟弟未舉證被告有使第三人知悉上情而足以毀損原告之社會評價，尚難認有姊姊侵害弟弟名譽權。但姊姊傳送「王八蛋」文字簡訊予弟弟，內容具辱罵性，並非依事實而為適當之意見表達，自屬不法侵害弟弟「其他人格法益」，因此弟弟訴請姊姊負損害賠償責任，自屬有據，判賠5000元。