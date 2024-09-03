香港《南華早報》3日報導，作為營運著全球最大高鐵網路的中國大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團），剛公布的2024年上半年利潤和乘客增長數據，走在國民經濟前端。今年1月至6月，大陸國鐵集團共完成21億人次的客運量，同比增長18.4％。整個暑期，旅遊勢頭持續旺盛，今年7月和8月的客運量達到8.87億人次，同比增長6.7％。

中國國鐵集團8月31日披露2024年上半年財務決算。國鐵集團實現營業總收入5794億元（人民幣，下同），淨利潤盈利17億元，與去年同期相比實現轉虧為盈。此外，鐵路經營品質和效益穩步提升，固定資產投資、客運發送量、中歐班列開行數量等指標均創歷史同期新高。

今年1月至6月，隨著客貨運輸需求不斷增長和鐵路網紅利逐步釋放，國鐵集團經營業績持續向好，上半年運輸總收入達到驚人的4841億元，同比增長4.7％；資產負債率64.55％，較上年末下降0.99個百分點，鐵路經營品質和效益明顯提升。

數據顯示，上半年，國鐵集團總負債達到6.21兆元，較去年同期增長1.8％。然而，相比總負債，總資產增長更快，為9.62兆元，同比增長4.34％。總體來看，國鐵集團的鐵路經營品質和效益明顯提升，負債率較去年同期的66.16％下降至當前的64.55％，下降了1.61個百分點。

值得一提的是，這已經是大陸國鐵集團繼2023年負債率下降後，連續第二次下降，目前的負債率也將國鐵集團負債率拉回至10年以來的最低水準。

香港《南華早報》9月3日報導時形容，作為營運著全球最大高鐵網路的國鐵集團，其剛剛公布的2024年上半年利潤和乘客增長數據，走在了國民經濟的前列。

今年1月至6月，國鐵集團共完成21億人次的客運量，同比增長18.4％。整個暑期，旅遊勢頭持續旺盛，今年7月和8月的客運量達到8.87億人次，同比增長6.7％。

穆迪分析（Moody’s Analytics）的經濟學家克魯斯（Harry Murphy Cruise）表示，中國家庭正在彌補因新冠疫情而失去的時間，選擇優先將自由支配支出用於旅行方面。

線上旅行社「中國亮點」（China Highlights，桂林中國國際旅行社針對外國遊客的定製網站）的執行長史蒂文·趙（Steven Zhao）表示，最近的客流量增加可能主要是因為非旅遊出行。

他說，與今年暑期相比，遊客發現2023年年中更難買到火車票。「去年是新冠疫情後第一個開放旅遊的暑假，所以很多人都出來『報復性旅行』。」

根據官方報導顯示，截至2023年底，中國高鐵網路中有盈餘的里程僅為2300公里，占全部里程的6％，具體來看為京滬、京津、滬杭、滬寧、寧杭、廣深港高鐵線這六條線路。

這些線路盈利不外乎其占據著地理優勢。從線路圖上可看，多數集中在東部的發達地區，人流量大，需求多。比如京滬高鐵縱貫北京、天津、上海三個直轄市，途徑河北、山東、安徽、江蘇四省，連接環渤海和長江三角洲兩大經濟區，在這中間人口達千萬的城市就有6座，經濟總量達兆級的城市就有10座。

京津高鐵連接北京和天津，輻射整個環渤海，滬杭、滬寧、寧杭則都在經濟活躍的長三角地區，廣深更不用說，連接廣州和深圳，聯動珠三角地區。

更多的鐵路則是建設在中西部地區，需要穿過高山、湖泊、荒漠，建設難度大。比如貴南高鐵連接貴陽北和南寧東，全長482公里，建設了107座隧道，199座橋梁，橋隧比高達90％。加之中西部地區經濟欠發達，人均收入低，人員流動頻次低。所以，盈利困難也可想而知。

據報導，財務報表數據顯示，上半年，大陸全國鐵路完成固定資產投資3373億元，同比增長10.6％，創歷史同期新高，累計開通新線979.6公里，為區域經濟社會發展注入了新動能。此外，鐵路投資不僅打破歷史同期紀錄，投資增速也是歷史同期最高值，其中6月超過千億元的投資，環比增長149.54％，額度與增速均前所未有。

大陸國鐵集團人士向媒體透露，截至2024年7月31日，全國鐵路營業里程已經接近16萬公里，其中高鐵超過4.5萬公里。該人士預測，至今年年底，全國鐵路新建里程有望接近2000公里。