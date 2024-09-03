高溱擎是土生土長的員林人，從小熱愛攝影，其攝影作品也曾獲加州大學媒體協會和大學媒體聯合社的獎項。（高溱擎提供／葉靜美彰化傳真）

高溱擎是土生土長的員林人，從小熱愛攝影的她，5年前到美國加州大學洛杉磯分校 (UCLA)就讀，開始嘗試拍攝跳水，成功捕捉到UCLA學生在跳水比賽前練習的跳水瞬間，作品獲美國攝影藝術家協會 （American Photographic Artists）年度獎項運動／冒險類第三名，獲獎喜訊傳回員林，家鄉人士都覺得與有榮焉。

高溱擎此次獲獎的作品是捕捉UCLA學生在跳水比賽前練習的瞬間，照片攝於2020年，當時還是大一新鮮人的高溱擎第一次拍攝跳水，憑藉著不斷練習，拍出這張完美的跳水瞬間，高溱擎表示，因為得獎的是第一次拍攝跳水比賽的作品，提醒她在攝影過程中擁有好奇心和勇氣有多麼重要。

高溱擎從小在員林長大，現年25歲，愛好攝影的她，高二時即以記錄台灣廟宇、街道上、市場中特別的光線攝影作品參加右舍咖啡舉辦的攝影展；2019年進入加州大學洛杉磯分校就讀設計及多媒體藝術系，大一時加入學校報社《Daily Bruin》，拍攝洛杉磯各處的抗議遊行、運動比賽及演唱會等，作品也曾獲加州大學媒體協會和大學媒體聯合社獎項。

高溱擎大學期間創作了4本攝影集，每本皆是自行拍攝、訪問、報導及設計，探索不同社區裡的文化及人物故事，第一本名為《員林第一市場之眾生群像》，以中英雙語編排，記錄著員林第一市場的攤販和傳統市場縮影。今年底高溱擎將參加Tacet Eye Workshops ＆ Community的攝影計畫「TACET-EYE」，創作長篇攝影專題，希望藉此機會分享家鄉員林或台灣的故事，記錄快消失的工藝或童年的記憶。

員林市長游振雄表示，很開心看到員林學子能在國際上發光發熱，高溱擎年紀輕輕就擁有專業水準的攝影技巧，作品屢次榮獲美聯社、加州大學媒體協會、國際攝影獎，希望高溱擎短暫返台時也能多用鏡頭記錄員林每處角落的人事物，展現員林的文化魅力，讓全球旅客透過影像認識員林獨特環境與文化脈絡。