新北市永和區昨（2）日晚間發生墜樓意外，一名男子在永和路二段鬧區從高處掉落，警消到場發現已明顯死亡。據悉，該男子是民眾黨支持者，1日曾至北檢聲援民眾黨主席柯文哲，還和網紅四叉貓爆發爭執；民眾黨稍早表示，有關黃姓黨員墜樓身亡一事，感到哀痛與遺憾，將協助家屬完成後續事宜。

民眾黨指出，黃姓黨員積極參與本黨事務，對社會議題表達深切的關懷，主席柯文哲受司法不公對待之時，該男子亦挺身參加北檢前的聲援活動。如今聽聞憾事，民眾黨表達哀痛，並會協助家屬完成後續事宜。

民眾黨表示，該黨員在參與公民行動時，遭受言語霸凌，甚至將畫面放上網遭公審，予以嚴厲譴責，對於網路霸凌，我們絕不姑息。同時，我們也要呼籲支持者，改革的路很漫長，缺一不可，請大家照顧好自己，一起為更好的台灣，並肩努力。

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