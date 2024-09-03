賈永婕上任第一天特別選穿Bottega Veneta黑色洋裝，搭配ZARA的鞋子，展現時尚品味。（吳松翰攝）

賈永婕接任101新董座第一天拜碼頭，笑喊薪水只夠付小孩學費而已！！

賈永婕接任台北101董事長，今（3）日舉行上任首場記者會，媒體出動財經線、百貨生活線、影劇線記者大陣仗報導。賈永婕一開場就直言自己是新生，「新生第一件事情就是拜碼頭」，除了拜碼頭，賈董事長上任後第一件工作就是續聘總經理朱麗文，「她是專業精準，我就是負責美麗時尚。」謙虛地說：「接下來3年就由我來服務大家。」

上任首日適逢93軍人節，賈永婕說台北101外牆將有相關的點燈活動，帶給社會凝聚安定的力量，出身軍人世家的她感性地說：「此時此刻我的軍人老爸應該覺得很安慰。」雖然才上班第一天，賈永婕不忘宣傳101商場的周年慶活動，「我的貴婦啦啦隊已經蓄勢待發」藝人好友小S虧她：「我才去一趟美國妳就變成董事長了」預約要在她的辦公室喝香檳。

成為大公司的董事長，老公王兆杰前幾天在家裡也是不停稱她「賈董」，有經營商場對於老婆的建議就是「話不要那麼多，心要是熱的，頭是冷的。」她說除了個性需要改進，另一個弱點就是財務，幸好有總經理朱麗文協助。

對於「美女董事長」，不少人對賈永婕的能力有所質疑，賈董說：「大家對美女的質疑一定是有的，希望給大家不一樣的101。」是否想拿掉「美女董事長」的標籤？「當然保留啊！終身保留。」

說到自己的特質，「我也許不厲害，但我可以跟很厲害的人做朋友，另一個特質是面對問題時可以找資源解決問題。」問到她出線擔董座的原因，「其實我不知道我打敗了誰，我想出線的最大原因，我是一個很熱情的人，不管對公眾事業非常積極的參與，在娛樂、時尚、運動、休閒生活有自己的豐富體驗，會好好分享，應該是看到我的特質吧？」說到時尚，賈永婕特別選穿Bottega Veneta黑色洋裝，搭配ZARA的鞋子，走的是mix and match的混搭風。

她也不忘跟101的同事喊話，表示自己的行事作風是希望可以跟大家打成一片，不擔心處理人事，「重點就是真誠，不要有架子的溝通」，對於業績她直說不擔心，因為有專業的團隊，目標是穩定中求進步，「我自己是沒有框架和包袱，會跟團對討論加入新點子，我是鬼點子王，希望能撞出新火花。」她坦承對新職務有壓力，但在團隊協助下會做得更好。

新官上任，賈永婕說最想改進的是觀景台，希望能將觀景台的人流和業績做到最大化，之前放話想邀請玄彬，賈永婕說：「從一而終，我就是想邀起玄彬。」此外，也希望能增加美食，「希望有更多星級餐廳加入。」

台北金融大樓（台北101）於9月3日上午召開股東會改選董監事，第10屆董事及監察人名單出爐。下午召開董事會，確認第9屆董事長張學舜卸任，第10屆董事長職務由兆豐商銀法人代表資永婕接任，並續聘朱麗文擔任總經理職務。賈永婕透露，董事會上詢問「所以我是高票通過囉？」得到的答案是「不是，妳是全數通過。」

過去經常出國，說走就走，未來無法時常家族旅行，賈永婕說當初的3天考慮期就想過這點，但她認為人生進入下半場，願意接受挑戰的，「我的另一個特質是熱愛冒險、熱愛挑戰，這3年就少出國囉。」但是她還是堅持馬拉松等運動賽事，未來跟財政部請假採「快去快回」模式。

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