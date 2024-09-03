「2024 Trendy taipei潮台北」登場，台北流行音樂中心週末也將展開「JAM JAM ASIA」演唱會，台北市議員顏若芳發現，潮台北活動原預算2000萬元，如今卻失控支出4000萬元，要求北流拿出2400萬結餘款，「潮台北」淪「鈔台北」。文化局長蔡詩萍回應，北流本就有支持台灣流行音樂產業的公共責任，希望外界不要對細枝末節過度解讀。

顏若芳指出，潮台北活動經議會審定的法定預算是2000萬元，來做演唱會、論壇、與Live House結盟，但文化局光發出「執行委託服務案」和「整合行銷推廣服務案」就花1829萬，剩171萬不夠辦演唱會，因此只好公開邀請廠商免費來北流辦演唱會且自負盈虧，最終失敗。

顏若芳說，接著文化局要北流從自己多年的結餘款拿出2400萬辦演唱會，共高達4229萬元支出。未採追加預算的方式，而是將腦筋動到行政法人的小金庫，坐實預算控管不當、規避監督的惡名。

此外，實際活動也與規畫不符的部分，顏若芳說，文化局提報給議會的簡報明示主場域、延伸場域包含北流、大巨蛋、市府前廣場、南港展覽館、會展中心、北藝、北美館、台北當代、小巨蛋及大安森林公園等13處場域，實則卻僅北流、北藝、大安森林公園和各大Live House共4處達標。

顏若芳批評，相較高雄大港開唱高達6萬張票每次都秒殺，但潮台北票數粗估僅1萬多，開賣至今快2個月還沒賣完，相形見絀。她呼籲，蔣市府應徹底檢討本次活動的規畫面、宣傳面和執行面，釐清預算失控原委以茲檢討，避免讓「潮台北」淪為「鈔台北」。

蔡詩萍表示，希望將「潮台北」打造成國際性、亞洲規模的音樂節，而廠商更傾向於單一國家的定位。因此，最終決定自己來實現這一目標，並由北流決定接手，以北流的預算承辦這次演唱會，並同樣承擔盈虧風險，因為北流本來就有支持台灣流行音樂產業的公共責任，希望大家能理解這一願景，而不再對細枝末節過度解讀。

蔡詩萍強調，無論是由廠商承辦，還是由北流接手，都是以零元經濟的方式進行，盈虧由各自承擔，另外2000萬的預算中包括了400萬的行銷推廣，根本不存在超支的問題。至於票務銷售狀況，此次總票數僅有1萬2000張，不可能以此來判斷演唱會的成功與否，今年活動視為試驗版，因為明年開始，大巨蛋和小巨蛋的加入，才會讓演唱會真正進入規模化階段。

文化局補充，潮台北包含台北音樂博覽會TMEX、JAM JAM ASIA、ContentAsia、DigiAsia、Res Artis 2024台北年會、AAPPAC等創新、國際性活動外，並橫向整合市府音樂不斷電、爵士音樂節、StartSphere台北創新創業總匯及Trendy Taipei Live等各領域活動，遍及本市13處場域及20間在地音樂展演間空間。