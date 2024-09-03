國慶日國道交通疏導措施一覽。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

今年國慶日為周四單一假日，因非民俗性假日，交通部高速公路局研判，當天將以短途單日旅遊旅次為主，預估交通量與平日相近，約92百萬車公里。考量假期當天都會區周邊景點可能出現一日遊車潮，導致鄰近景點的國道路段局部壅塞，故高公局規畫採機動開放路肩、匝道儀控等措施疏導交通。

高公局表示，為避免過多短途車輛行駛國道而影響國道服務水準，並使國道回歸以服務中長程城際運輸的主要功能，國慶日當天將採單一費率，即打75折且無20公里免費的收費方式，籲請短程用路人盡量利用地方道路前往目的地。

高公局提到，國慶當天用路人若要出門，建議盡量搭乘公共運輸，自行開車者請盡量提早出門，行前先檢查車輛狀況、養足精神，並利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線或改走替代道路，避開壅塞路段，也提醒用路人勿疲勞、分心駕駛，不超速、不酒駕，維護自身及他人行車安全。