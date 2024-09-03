由文化部蒙藏文化中心主辦的2024世界民族電影節，即將於9月13日至22日舉行，3日記者會，文化部主任秘書陳登欽、文化部蒙藏文化中心主任高玉珍，以及宣傳大使金馬獎獲獎片《哈勇家》女主角林亭莉、電影《只有大海知道》金馬獎最佳新演員鍾家駿等人均出席，兩位新生代演員同時也創下歷屆以來最年輕影展大使紀錄。

林亭莉分享，得知成為宣傳大使當下，先是驚訝大叫，然後自問：「想說我已經能夠在這個位置了嗎？」但她本身是泰雅族原住民，有傳遞文化的使命感，也立刻跟上屆的大使黃瀞怡（小薰）報喜，兩人曾一起演出《哈勇家》感情好，小薰也替她加油打氣。

鍾家駿（左起）、文化部蒙藏文化中心主任高玉珍、文化部主任秘書陳登欽、林亭莉、導演葉天倫3日出席記者會。（陳俊吉攝）

鍾家駿是來自蘭嶼的達悟族，他說要當大使，最擔心的是要做整套族服，「很興奮，但開心之後有想到要重做族服，因為真的蠻貴的。」估計1套訂做要3萬元以上。另鍾家駿前陣子去法國馬賽玩，直呼城市靠海很舒服自在，跟蘭嶼非常像，接下來他又要為外景節目飛去紐西蘭，讓他最興奮的是將要接觸毛利族的朋友，「他們有戰舞，跟蘭嶼達悟族的文化有相似。」

2024世界民族電影節今年以「生命放光」為主題，包括台灣首映的開閉幕片《薩滿男孩》、《日本人的養成》及《五個夢想》等19部電影，將有60場放映以饗觀眾，文化部主任秘書陳登欽表示，世界民族電影節慢慢走出自己的路，今年擴大舉辦，有好幾部片都值得進戲院觀賞。

特別的是，影展記者會破天荒邀請億萬票房導演葉天倫擔任主持人，他擔任演員及助導的經典國片《天馬茶房》也將在2024世界民族電影節放映，他當年曾帶該片赴洛杉磯代表台灣參賽奧斯卡。至於為何破例擔任主持人？葉天倫表示自己正在籌拍關於台灣原住民的作品，也想藉機多了解民族電影。