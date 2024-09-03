屏東有10名業者看好菲律賓市場，3日在菲律賓台灣工商總會的協助下自組「屏東農業隊」，將裝滿40呎貨櫃的商品透過船運進軍菲律賓4家高端連鎖超市上架。（謝佳潾攝）

菲律賓人口數多達1.156億人，是全球最大的消費市場之一，屏東有10名業者看好這一強大市場躍躍欲試，經13個月的努力後，終於3日在菲律賓台灣工商總會的協助下成功自組「屏東農業隊」，將裝滿40呎貨櫃的商品透過船運進軍菲律賓，1周後將在菲律賓4家高端連鎖超市上架。

「屏東農業隊」的主要發起業者是樸作良食創辦人黃淑女、以及雅緱農產運銷合作社理事主席朱國寶，黃淑女說，他們去菲律賓參加過2次食品展，反應都很好、商品全部銷售一空，但因在當地沒有通路，所以沒辦法持續銷售，這在他們看來很可惜。

黃淑女進一步指出，菲律賓人口有1億多人，高消費力的客群大有人在，與30年前的陳舊印象早已截然不同，且航運一周內即可抵達，是屏東農特產品切入東南亞市場的重要起點，因此夥伴們在努力13個月後，終於取得菲律賓台灣工商總會的協助，組成屏東農業隊進軍菲律賓，且還是打進高端市場。

黃淑女開心道，這次封櫃運銷菲律賓的產品是以加工品為主，台灣很小、農特產品很容易生產過剩，如果可以透過加工延長保鮮並開拓市場，絕對可以發展成細水長流的產業，而非曇花一現。

屏東有10名業者看好菲律賓市場，3日在菲律賓台灣工商總會的協助下自組「屏東農業隊」，將裝滿40呎貨櫃的商品透過船運進軍菲律賓4家高端連鎖超市上架。（謝佳潾攝）

朱國寶也期待道，在3日首次封櫃外銷後，期許未來每1至2個月都能有貨櫃輸出。對此，菲律賓台灣工商總會會長楊鴻裕也特別飛回台灣參加屏東農業隊的封櫃儀式，他說，菲律賓市場很值得開發，但若沒有蹲點深入，永遠無法抓到商機在哪裡，很開心可以協助屏東的業者找到通路，如今菲律賓的市場不只在首都馬尼拉，鄉下的市場更大，工商總會願意協助任何想要開拓市場的台商。

身為台灣與菲律賓國會聯誼會會長的屏東立委鍾佳濱也至封櫃儀式道賀，他說，菲律賓的飲食文化正在蓬勃發展，且目前人口中位數才24歲，是很年輕的市場，未來消費壽命長達40年，相信只要好好培養消費族群，商機會很可觀。

馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞指出，菲律賓的百貨市場貨架上有很多韓國、美國、日本、英國的產品，但卻很少看到台灣的產品，台灣與菲律賓的地理位置很近，在台灣已經可以看到菲律賓的商品，所以很期待這次的合作，相信這些商品會深受菲律賓消費者喜愛。

據了解，屏東農業隊的參與業者有樸作良食、雅緱農產運銷合作社、芊樺安心農場、第一名店、畜穀農產、青檸合作社、華珍食品、豐有食品有限公司、鑾鑫水產、義峰食品有限公司等知名台灣品牌。