中興大學男宿興大二村2022年全新啟用，提供1206床。（中興大學提供）

中興大學全新女宿誠軒位於興大綠園道，每間寢室皆為套房，全寢空間約10坪多，提供988床。（中興大學提供）

全國大學最近陸續展開新生訓練，不少新生入住學校宿舍紛紛曬住宿文，有人自封「東海大飯店」，也有自嘲「女子監獄」；中興大學全新男宿興大二村、全新女宿誠軒等因設備新、空間寬敞以CP值取勝，逢甲大學精采學舍如民宿般的規畫，討論度相當高，東海大學全新綠建築宿舍，雙人房1學期要價4萬1300元，更引發熱議。

大學住宿生活是許多過來人的回憶，面對少子化、高房價，新生代對於住宿環境也有不同需求，各大學為提升競爭力，近年都有新校舍落成；逢甲大學精采學舍自2020年中啟用後，一直都是豪華型校舍霸主，主打家庭式宿舍，內裝廚房、客廳等，猶如民宿裝潢，有2、4人套房、4-5人家庭房及4人樓中樓房型，其中家庭式單人房1學年要價10萬8000元，還是有人買單。

東海大學也斥資新台幣5億元打造2棟全新綠建築宿舍，在今年（2024新學年度啟用）4人房每學期住宿費高達新台幣2萬7800元，雙人房更是要價新台幣4萬1300元，價位引起學生熱議，但其內部設備，也被學生評為「很可以！」

相較起來中興大學較比較佛心了，男宿興大二村2022年全新啟用，公共區設有共用廚房、桌球及撞球室、交誼廳、自習室，有2人房及4人房型供選擇，每房皆有獨立衛浴，收費則是每學期4人房1萬3581元，2人房1萬8297元

而位於興大綠園道全新女宿誠軒每間寢室皆為套房，全寢空間約10坪多，包含1坪對外陽台，樓板挑高3.6公尺，淋浴間與廁所獨立分離。另公共區設有16坪共用廚房，學生可簡易烹煮聚餐，每學期收費4人房1萬3379元，2人房1萬9481元。