透過資訊可變標誌(CMS)顯示濃霧告警訊息。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

為掌握高速公路沿線氣象資訊，交通部高速公路局2021年起與中央氣象署合作，於架設閉路電視攝影機的既設14米桿上建置自動氣象站，今年8月再完成自動氣象站新增及部分觀測設備遷移後，目前國道沿線共有自動氣象站90處與自動雨量站12處，結合氣象署自動氣象站，共計約760站，高公局建站比例達13.4％，提升氣象署氣象站涵蓋密度及範圍。

高公局說明，藉由氣象署專業的氣象分析資料，高公局可提供用路人更精確、更即時及更多元的行車資訊，例如行旅途中可透過沿線路側資訊可變標誌(CMS)顯示強風、大雨及濃霧等影響路段，顯示縣市高溫警報及縣市地區氣象預報資料，供用路人掌握前方路段天候資訊。

另行前可利用高速公路1968 App自訂推播(LBS)／天候事件之功能，提供強風、大雨及濃霧等天候不佳資訊；即時路況頁面亦可選擇各地區天候資訊、雷達回波圖、累積雨量圖等圖層資訊，供用路人於出發前，先行掌握行經地點的天氣狀況。

此外，局署也合作建置「新一代劇烈天氣監測系統(QPEPlus)」，透過電子地圖及監控表方式查詢劇烈天氣相關特報、即時雷達觀測資訊及高速公路全線路網、交流道及服務區逐公里之雨量值等資訊，可提供劇烈天候狀況下，資訊發布及防災應用之重要介接及參考資訊。

高公局也透過氣象資料交換，強化「國道防災應變資訊系統」的防災重點監控設施監控管理作業，如優先關注邊坡、重點監控橋梁、易淹水的交流道連絡道、排水不良路段、重點防汛工程等，可透過設定管理值進行燈號警示，以及輔以閉路電視攝影機監控系統即時監控，如遇有重大災害或緊急情事，可即時進行相關應變措施處置或作為防災決策參考，確保國道通行安全。

高公局提醒，當遇到颱風季節或天候不佳情況時，請用路人適當減速、拉大車距，切勿任意變換車道，並開啟車頭大燈，讓其他車輛明確辨識自身位置，並隨時注意高速公路沿線CMS及1968 App資訊以維行車安全。