2024金馬創投會議3日公布本屆入選企劃名單，今年共有高達63件企劃案脫穎而出，其中38件為全新電影企劃（FPP），13件為已進入拍攝但仍在尋求資金或其他合作機會的作品（WIP），以及 12件全新劇集企劃（Series），創作團隊包含多位金馬得主，亦有不少跨國合製及國際導演加入。

本屆入選的電影企劃不僅題材多元亮眼，多位曾獲金馬獎或入圍肯定的導演編劇也名列在內。包括以《白日青春》獲金馬獎最佳新導演劉國瑞的《從明天起，做一個幸福的人》，講述喪偶女性面對傳統目光的阻礙與突破；《疫起》導演林君陽以《甘露水》描繪雕塑家黃土水和妻子超越時代的動人故事；《腿》導演張耀升《養小鬼的房間》挑戰恐怖題材，展開復仇鬥法。

多部帶入社會議題的犯罪、驚悚和恐怖類型企劃同樣吸睛，《斯卡羅》導演曹瑞原邀金馬影后張艾嘉監製的《天堂的邊緣》，描述一對父子踏上澳洲曠野的逃亡旅程；《芽籠》導演鄺子君的《¼真相》，透過離奇命案探討現代社會對真相的解讀；金穗獎得主游智傑的《閩江船事件》，大膽以台海危機下的活屍危機，道出外島居民的生活立場。

取材歷史的企劃也為故事增添真實性，馬來西亞導演羅廷勇改編自己真實經歷的《青年教師之死》，揭開馬來西亞轟動一時的貪婪補習帝國「假學歷」欺詐案件；導演陳亨利聯手編劇紀培慧改編真人真事的《怨麟》，透過一心想嫁入豪門的油畫老師，揭開富豪家族的驚悚祕密。