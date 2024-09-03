大陸2日宣布對台灣文旦進口解禁，雲林縣長張麗善3日表示，樂見讓農民的產銷平衡，雲林文旦明年會蓄勢待發銷往大陸。

張麗善今（3日）前往立法院行銷斗六文旦表示，無論中國大陸或日本、韓國、新加坡、馬來西亞，雲林農產品促銷不排斥任何國家，非常樂意透過農產品的交流合作搭起兩岸之間和平交流，農民、漁民也都希望有廣大市場。

張麗善說，這一次文旦解禁也代表所有的農民的努力，受到大家的肯定，能夠輸出到中國大陸去樂觀其成，明年雲林縣的文旦也會蓄勢待發，增加更多認證的果園。