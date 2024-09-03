警方將李嫌等17人逮捕送辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真））

警方查扣到機房設備、手機、金飾等贓證物。

25歲李姓男子於桃園市龜山區及八德區等地架設詐欺機房，在IG及X等社群平台使用盜用美女頭貼或使用AI生成照片，誘騙被害人可付費約會及索取私密影像，再加LINE以戀愛方式聊天，慫恿被害人至假投資網站投資，刑事局偵查第二大隊循線破獲該機房，逮捕李嫌等17人到案，初估至少有62人被騙，總財損達600多萬元。

刑事局「打詐情資研析小組」及偵查第二大隊第一隊分析165專線報案紀錄，發現有詐欺集團透過假交友方式進行假投資詐騙，遂與桃園市八德分局及龜山分局、北市信義分局及基隆市刑大科偵隊共組專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦。

警方調查，李嫌自2022年12月起，先後在桃園八德及

龜山區架設詐騙機房，以美女照吸引被害人上鉤，聲稱可付費約會，要被害人至Msbpit、Imtron、PoontPay、Earthpooirt等假投資網站註冊帳號，支付1000元會員費。

假扮美女的機房成員，再以家人生病急需「互惠費」為理由，向被害人誆稱可共同投資賺取互惠費獲利，這樣才能外出約會，將被害人加入互惠工作室群組，再由二線客服人員向被害人聲稱以8萬7000元、17萬元、32萬元等3種方案入金即可獲利，並假冒「數據精算師」指示被害人操作，致使被害人匯款受騙。其中，新北市一名陳姓調酒師被騙187萬元最高。

專案小組經多月蒐證後，同步執行查緝行動拘捕李嫌等17人到案，全案訊後，依詐欺及組織等罪嫌移送法辦，法院裁定14人羈押禁見、1人15萬元交保、少年1人收容，通緝犯1人歸案執行，桃園地檢署日前將17人全數起訴。