公民團體發動基隆市長謝國樑罷免，8月16日經中選會宣告成案，中選會3日上午公告謝國樑罷免案之投票日期罷免理由書、答辯書等。罷團在看完謝國樑答辯書後，痛批謝「無可救藥」！

公民團體「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵表示，根據中選會公告謝國樑的答辯書內容，顯示謝國樑根本沒有深入理解罷免理由書。她指出，罷團一再重申，罷免重點至始至終都是「市府未經過法律程序便強制執行」，這明顯違反法治精神。

另外，林茵茵指出，謝國樑提出的電動機車政策，先是以眾多附加條件，違背選前的「免費發送」之承諾，爾後又在罷免啟動後，突然極度放寬申請標準，導致基隆市必須編列27億的高昂預算。她認為，若不及時罷免止損，難保基隆市不會走向破產的一天。

至於謝國樑引以為傲的「騎樓整平」及「行人友善政策」，林茵茵則是指出前有機車停放騎樓政策，後有「街道傢俱」構想，而且不是在地上貼個綠腳丫、在紅綠燈上多了標語，就叫做行人友善，外人看來只覺得多此一舉、極度可笑。

對於基隆市府聲稱汰換老舊公車，罷團認為，基隆市內公車「每日一拋錨」也是事實，基隆市政府甚至將車門掉落的意外，怪罪到市民身上，表示由於乘客過多擠壓造成。試問，基隆市政府，何時看到其他縣市的公車門有因為乘客多而掉落？有錯誤就該承認，而不是一再狡辯。

一個城市的長遠發展，絕對不是如同謝國樑所做的「一週一煙火」，這種好大喜功的作秀行徑，也同樣呼應了謝國樑在罷免最初所表現輕蔑、無視市民的態度。

更不要忘記基隆社會福利面向在全國排名中，已多次倒數，謝國樑的代名詞是「撒錢」、「作秀」、「高高在上」，面對需要加以照顧的弱勢族群，卻似乎永遠的瞧不上眼。這就是基隆市長，一位必須要被罷免下來的基隆市長。