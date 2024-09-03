國道白河生態教育展展白鼻心大冒險揭幕典禮。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

交通部高速公路局2009年起於國道沿線實施動物友善措施，包括道路致死調查、設置動物防護網及動物廊道等，其中高公局南分局2021年更進一步在國道3號東山服務區東側土地進行棲地營造，讓動物繁衍生命，除了提供動物「淺山庇護場」，同時也可做為環境教育的場域。

高公局說明，從道路致死調查到生態友善環境營造，透過建立道路致死調查機制以掌握道路致死熱點，最初於2010年選定國道3號白河段285k至286k作為道路致死熱點試驗區域，設置動物防護網、邊坡導引網及動物通道，成功降低中小型哺乳動物致死率，並逐步推動完成國道沿線道路致死熱點路段動物防護及生態友善措施。

高公局建置生態友善措施成果豐碩，其中高公局南分局白河工務段自2021年更開始主動出擊，選定東山服務區東側土地，進行棲地環境營造，除了維持該土地原有滯洪功能外，採生態綠化及棲地復育方式，配置不同型態的植生場域，藉由人為引導介入方式提供生物棲地及庇護處所，並控制外來種動植物的入侵。

經監測發現區內已有多種物種如山羌、白鼻心、食蟹獴等利用，令人振奮的是，經過2年的棲地營造，在去年12月首次監測到瀕危保育類野生動物草鴞，顯示透過適當之棲地營造，國道也扮演淺山動物棲息及庇護場所。

高公局提到，東山服務區東側土地棲地營造的成功，生態成果更進入下一階段「教育展示園區」，以東山服務區東側土地作為環境教育展示場域，高公局打破框架，採活潑的方式介紹這塊國道後花園土地，於今年7月15日至明年2月2日東山服務區室內2F星光電影院展出「白鼻心大冒險」展，藉由白鼻心、鼬獾、食蟹獴和野兔等可愛角色，帶領用路人理解國道白河路段的淺山生態系及生物多樣性以期增進用路人對道路生態的認識與興趣，培養主動保護生態與環境的意識。

高公局表示，未來生態展示館設置後，將提供一個全方位的國道教育展示場域，透過生態監測影片，展示友善動物及棲地復育之成效，以教育、互動及遊戲方式傳達國道安全通道、友善生態環境理念，更讓國人體認到高公局投入生態關懷的用心。