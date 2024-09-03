針對去年越南籍女學生到工廠實習卻因工作環境不安全而死亡事件，監察院今天糾正教育部，教育部回應，5月3日函知各大專校院，重申實習前應確實派員至實習機構進行實地評估，以確保學生實習安全。

去年發生就讀黎明技術學院的越南籍女學生，在新北產業園區內食品加工廠實習，頭部遭壓傷送醫不治。監察院今天糾正教育部，併請教育部與勞動部確實研議檢討改進，確保學生於實習與工讀場所的安全。

教育部表示，為強化實習生權益保障，訂有「專科以上學校產學合作實施辦法」，明定學校應設立學生校外實習委員會，負責執行及督導實習機構評估任務，並依「技術及職業教育法」定期辦理實習課程績效評量，監督各校辦理校外實習機構機制。

另為強化實習場所安全，教育部於113年5月3日函知各大專校院，重申實習前應確實派員至實習機構進行實地評估，其中針對實習場所安全性應進行「個別評估」，且透過勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」及「重大職業災害公開網」查詢系統，檢視實習機構的合法性和安全性，並須經學生校外實習委員會確認，以確保學生實習安全。