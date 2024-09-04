中國作家協會和共青團中央共同主辦的大陸全國青年作家創作會議2日在北京開幕。諾貝爾文學獎得主、中國作協副主席莫言發言時談及一個夢的經歷。他打趣地說，自己參加了特斯拉創辦人馬斯克移民火星的志願團，並指出自己想在火星上寫劇本，只不過內容還是寫跟地球有關的創作。

澎湃新聞報導，莫言指出，他前一段時間做了一個夢；夢到馬斯克來中國招募第一批移民火星的志願者，我沒有猶豫，立刻就報名了。他們通知我去面試，面試的人竟然是我的小學啟蒙老師。

莫言接著說，老師問我，你為什麼要去火星？我回道，「因為我沒去過。」老師又問，去了之後，你還想回來嗎？我則說：如果能回來當然還想回來，回不來也就算了。

莫言又稱，老師接著問我：你去了想幹什麼？我說：我去寫小說。老師立刻說：我們已經招了兩個寫小說的了，你還會寫什麼？我說：我正在學著寫劇本。

她說：我們正好缺一個寫劇本的，你被錄取了。接下來老師就問：你到了火星上，寫的內容是什麼？我說：「我寫的還是地球啊。」

莫言稱，儘管生活的環境是火星，儘管一切都和之前不同，但自己的生活積累沒辦法改變，自己是地球上的中國人，這是一個最根本的性質，不會改變。

莫言說，儘管我在火星上寫作，儘管我周圍的環境發生翻天覆地的變化，但我寫的還是地球的生活或者說是對地球生活的回憶。我寫的還是我熟悉的中國的歷史、中國的現實，中國人民幾千年來創造的文明，中國人民在這片土地上創造的所有奇跡和我們數千年裡湧現出來的一批批的英雄豪傑、仁人志士，各種各樣生動的、豐富多彩的人物形象。

莫言最後還表示，「我希望將來，假如我們在座的哪一位青年作家真正到了火星去寫作，希望你拿起筆來的時候，能夠想起今天上午我的發言。」