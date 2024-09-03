國泰航空9月2日凌晨前往蘇黎世的CX383航班發生事故，折返香港。國泰航空指，經檢查該架空巴士A350客機後，發現引擎零件故障，已立即通報引擎製造商及相關監管機構。

國泰航空全面檢查48架A350客機機隊，發現15架客機需要更換引擎零件。國泰航空繼2日宣布有24組對向航班需要取消，最新宣布4日還有10組對向航班取消，被取消的航班數量增至68班。預計所有受影響航班要到7日才能恢復運作。

航班突然取消 該怎麼辦？8件事要馬上處理
國泰航空A350發動機故障 已取消68班 傳「燃油噴嘴」出包
配合東京備忘錄 航港局啟動船員薪資及僱傭契約抽查
#國泰航空 #引擎 #檢查 #客機 #航班
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷