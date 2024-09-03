國泰航空9月2日凌晨前往蘇黎世的CX383航班發生事故，折返香港。國泰航空指，經檢查該架空巴士A350客機後，發現引擎零件故障，已立即通報引擎製造商及相關監管機構。
國泰航空全面檢查48架A350客機機隊，發現15架客機需要更換引擎零件。國泰航空繼2日宣布有24組對向航班需要取消，最新宣布4日還有10組對向航班取消，被取消的航班數量增至68班。預計所有受影響航班要到7日才能恢復運作。
國泰航空宣布部分A350機隊因為引擎問題需要暫時停飛，以等待更換零件。第一財經報導，目前大陸民航局已介入調查，評估大陸的A350飛機是否需要檢查。報導稱，目前大陸共有四間航空公司營運78架空中巴士A350客機，全部使用勞斯萊斯的引擎，但不同航空公司所選用的引擎型號有所不同。
國泰航空9月2日凌晨前往蘇黎世的CX383航班發生事故，折返香港。國泰航空指，經檢查該架空巴士A350客機後，發現引擎零件故障，已立即通報引擎製造商及相關監管機構。
國泰航空全面檢查48架A350客機機隊，發現15架客機需要更換引擎零件。國泰航空繼2日宣布有24組對向航班需要取消，最新宣布4日還有10組對向航班取消，被取消的航班數量增至68班。預計所有受影響航班要到7日才能恢復運作。
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