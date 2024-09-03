國泰航空宣布部分A350機隊因為引擎問題需要暫時停飛，以等待更換零件。第一財經報導，目前大陸民航局已介入調查，評估大陸的A350飛機是否需要檢查。報導稱，目前大陸共有四間航空公司營運78架空中巴士A350客機，全部使用勞斯萊斯的引擎，但不同航空公司所選用的引擎型號有所不同。