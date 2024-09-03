酸辣爽口的韓式泡菜是不少台灣人鍾愛的美食之一，不過近日卻傳出泡菜在氣候變遷的浪潮下大受影響，最嚴重恐直接消失。

泡菜的做法有很多種，原料使用也不盡相同，像是小黃瓜泡菜、蘿蔔泡菜、水泡菜等種類，其中最受大眾喜愛的就是使用大白菜製成的泡菜。不過現在大白菜的質量和產量正受到天候影響。

大白菜通常盛產於高緯度地區，最佳生長溫度大概是攝氏18～21度。山區夏季氣溫很少超過攝氏25度，因此山區是種植大白菜最佳的區域，夏季產量也是最高的。不過隨著未來氣溫逐漸升高，高溫容易造成大白菜的心及根部變質，口感變差。

根據韓國政府統計機構數據顯示，2003年高地大白菜的種植面積共8,796公頃，2023年僅剩3,995公頃，不到20年前的一半。據韓國農村發展管理局表示，預計未來25年耕地面積將大幅縮減至44公頃，2090年高地將無法栽種大白菜。

近年，因著越來越長且高溫的夏季、難以預測的暴雨氣候、害蟲等因素，都是導致農作物減產的主因。其中，韓國泡菜與中國的低價進口泡菜還有競爭關係，因此未來將更難以保障當地泡菜產業的競爭力。

根據2024年9月2日的海關數據顯示，截止7月底的泡菜進口量增加了6.9％，達到9850萬美元，幾乎全部來自中國，也是近年最高。現在農民們擔心未來大白菜的口味恐怕不符合期待之外，種植成本也將大幅提高。因此科學家正嘗試開發可在溫暖氣候下生長的新品種，畢竟南韓人的餐桌上，泡菜是必不可少的！