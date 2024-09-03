宮廷劇《後宮甄嬛傳》在2011年開播後風靡全亞洲，至今仍讓人回味無窮，一看再看。近日，就有影迷分享一段熹貴妃（孫儷 飾）與果郡王（李東學 飾）的對手戲，讓她笑到表示看了5萬遍，立刻掀起大家討論。

日前，有網友在threads上分享一段影片，可以看到孫儷飾演的「熹貴妃」與李東學飾演的「果郡王」的對手戲，當時甄嬛經歷完甘露寺修行，好不容易施計回到宮中，兩人正當為了這段難以修成正果的感情剪不斷、理還亂時，準備出鏡的熹貴妃，頭飾竟然被現場的樹枝卡到，只見她手扶著頭動了一下，還後退兩步後才又趕緊低頭離開。

但李東學見狀卻完全沒笑場，依舊沉浸在果郡王不想分開的神情中，演技超強。這讓原PO忍不住噴笑：「果郡王怎麼有辦法不笑，甄嬛傳可以看5萬次！」貼文曝光後，大家笑到不行，「樹撞了吸娘娘」、「看那麼多次都沒發現她卡到頭欸。」

孫儷被撞到後還後退了兩步。（圖／翻攝threads）

更爆笑的是，底下還有不少觀眾分享各種出包片段，包含剪秋笑場、太監手動熄滅燈籠，以及遠景時不小心拍到充氣城堡的畫面，讓網友崩潰直呼：「乾這一串看完整個回不去了，已期待過年直播馬拉松」、「你們都是顯微鏡在追劇嗎？」、「我一定是看得不夠多才沒發現。」