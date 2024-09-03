台東縣議會將於14日在議會廣場舉辦月滿中秋議起聚系列活動。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣議會將於14日在議會廣場舉辦月滿中秋議起聚系列活動。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣議會將於14日在議會廣場舉辦月滿中秋議起聚系列活動，包含創意舞蹈大賽、星空電影院「汪汪隊立大功：超級大電影」、月光市集、月光小學堂等內容精彩豐富，議長吳秀華表示，邀請台東鄉親「議」起相聚在議會。

台東縣議會表示，今年活動特別規畫兩大亮點，首先是廣受好評的星空電影院，嚴選放映深受小朋友喜愛的「汪汪隊立大功：超級大電影」，而活動當天，台東知名娜路彎酒店特別免費提供爆米花、棉花糖當日17時起供民眾索取，數量有限，相關資訊敬請關注 「議起Hope台東─台東縣議會」FB臉書粉專。

吳秀華指出，中秋節是台灣重要的傳統節慶，透過活動讓民眾感受有別於傳統中秋文化體驗，藉由互動更認識台東縣議會環境及議事業務。歷年中秋活動廣受各界好評，今年活動更加豐富，辦理首次以青少年舞蹈結合傳統節慶的創意舞蹈比賽，網路報名至9月6日23時59分為止，總計有5大獎項、首獎獎金高達1萬5000元。