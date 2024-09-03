2024年頭份秋季育樂活動「好動頭份 有氧精彩」10月熱鬧登場，頭份市長羅雪珠歡迎市民一同來動健康。。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

為培養市民運動風氣、打造健康的身心狀態，頭份市公所每年舉辦秋季育樂活動，鼓勵市民走出家門，實踐愈動愈健康的真理。今年為了增加活動的多元性及豐富性，首度將活動分為三大場次，包括有舞蹈大賽、有氧派對及市民趣味運動會等，頭份市長羅雪珠歡迎市民一同來動健康。

頭份市公所去年首次舉辦的「KPOP舞蹈大賽」大獲好評，吸引了社區民眾及青年學子參與，不分年齡的舞風同場較勁，蔚為話題。今年「KPOP舞蹈大賽」再度登場。羅雪珠表示，許多人瘋迷韓團NewJeans、aespa，韓國團體來台灣門票場場秒殺，年輕人也喜愛模仿舞蹈，所以乾脆提供全苗栗唯一的K─POP舞蹈大賽舞台，並以韓國流行舞蹈為主，對喜愛跳舞的朋友們下戰帖，歡迎熱愛舞蹈、敢於表現的朋友來秀出創意，展現活力與自信，冠軍獎金高達3萬元。報名時間從9月4日上午09：00起至9月20日下午17：00止，額滿則提前截止，每隊以3至10人為限，相關報名資訊請上FB「頭份市公所-緣頭小份」查詢。

晚間有氧派對邀來「有氧天王─潘若迪」及「Terry江振愷」帶領民眾進行專業舞蹈律動，還有全新女團「MEME」帶來勁歌熱舞，展現女孩的青春魅力，當天下午3點及6點還有「拍照打卡送毛巾」活動，數量有限，換完為止。

此外，今年首度登場的「市民趣味運動會」，則是以社區居民為主要對象，規劃出四項適合鍛鍊手腦協調、培養注意力及身體靈活度的趣味競賽項目，希望社區居民、長輩帶子孫一起來動一動。報名方式由各社區發展協會統一至公所領取表格，再帶回由社區居民填寫登記，於期限前繳回公所完成報名。

頭份市長羅雪珠表示，頭份市秋季育樂三個項目時間，分別為10月12日在尚順購物中心天橋下廣場，下午3點「KPOP舞蹈大賽」、晚間6點「有氧派對」及10月13日上午9點在頭份國中大操場舉行「市民趣味運動會」。3大活動兼顧了各年齡層，誠摯歡迎全體市民一起來共襄盛舉，讓頭份市成為大型的運動場，全民來共舞、愈動愈健康。