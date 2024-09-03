9月敬軍月，台南市邀現役軍人9月免費參觀兒童科學館、南瀛天文館、古蹟赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、台南市立博物館、隆田文化資產教育園區、及定情碼頭德陽艦園區。其中兒科館推出生成式AI虛擬人像，配合敬軍月更推出陸、海、空三軍及憲兵版本，市長黃偉哲化身空軍，青春帥氣模樣讓人驚呼。

猜猜右邊是哪位？台南9月敬軍月推出軍人免費逛兒童科學館，並推出AI虛擬頭像，人人都可化身國軍，右為台南市長黃偉哲透過生成式AI技術推出的虛擬人像。（台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府配合9月敬軍月，台南市政府以行動表達對國軍的敬意，邀請現役軍人持軍人證即可免費參觀教育局轄下南瀛天文館、兒童科學館。其中「台南400教育主題展－教育的時空旅行」AI生成頭像更為此特別推出軍人版，黃偉哲及教育局長鄭新輝都個別示範換上空軍及憲兵的服裝，效果奇佳。

教育局指出，兒童科學館與南瀛天文館在敬軍月期間加碼推出購物優惠，國軍及一般民眾不論身分別，在館內購買餐飲或自有文創商品皆可享9折優惠。

此外，台南必遊經典古蹟赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、台南市立博物館、隆田文化資產教育園區及定情碼頭德陽艦園區，整個9月也推出免費入園方案，現役軍人只要出示軍人證即可免費參觀！

文化局表示，9月文化場館（安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、延平郡王祠、樹屋咖啡、二空新村園區、水交社眷村雜貨舖與敝墟書店、台江文化中心餉時光cafe等），消費出示軍人證也可享商品優惠，邀請全國軍職人員來訪台南！