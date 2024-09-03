他強調，新光金與台新金算是「愛情長跑」，兩年前都分別很正式提出對對方「有意思」，台新兩年前提出，後來因一些原因停下來，但今年4月26日在董事會授權下互相了解，經過專業顧問做淨值調查（DD），就是在互相瞭解對方的好處與壞處。台新金是泛新光集團，雙方有差不多的DNA，在同理心上就會不一樣。

陳恩光表示，市場用「新娘」形容新光金，表現現在進行的是「婚姻」，而不是「出售」，最近市場都在提誰出價高低，但價高者得的出售，不是新光金想要的，新光金追求長遠幸福、永續發展的婚姻，股東權益很重要，但是要三贏，包含員工、客戶。

陳恩光說，新光金與台新是愛情長跑，兩年前都分別很正式提出「有意思」，談戀愛最好要告白，今天要更進一步要「拍拖」，雙方一定要互相認識與了解，台新兩年前提出，因為一些原因停下來，今年4月26日在董事會授權下互相了解，經過專業顧問做淨值調查（DD），就是在互相瞭解對方，要瞭解對方的好處與壞處，對未來婚姻很重要。以新光金來說，家庭幸福，就是員工要幸福，員工幸福、業務才做得好，生意自然就會來，因此追求股東權益最大化的同時，員工與客戶權益也很重要，是公司與婚姻永續發展的重要基礎。

陳恩光指出，目前台新金對員工提出有具體的保障，員工現在士氣很重要，第二是在繼續走的過程中，「新郎」有沒有同理心，婚姻與公司的成功，就是要整合，台新也是泛新光集團，大家都有差不多DNA，同理心上就會不一樣。他最後強調，「合併之後，新光品牌還是要保留，新光名字要保留，很重要。」

但金融併購往往是金管會「指腹為婚」？陳恩光表示，金融業受高度管理，但沒有到「指腹為婚」，還是要尊重商業遊戲規則，金管會已提出「開大門走大路」，金融業跟一般上市櫃不一樣，不能用突襲，主管機關也是提出三大原則，金融秩序、股東權益、開大門走大路，希望金管會會做出正確的決定。