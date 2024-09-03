和勤8月兩大業務的營收，分別為車用零件1.71億元，占比76.96％；硬碟機構件（VCM Plate）0.43億元，占比19.34％。

全球車市仍然面臨諸多挑戰，和勤部分客戶確實受到影響，不過，和勤的客戶相當分散，且有商用車等新品出貨貢獻，和勤車用零件營收穩定攀升。

至於硬碟（HDD）零件，受惠AI帶動高階儲存硬碟需求，8月營收雖較上月下降，然仍維持在高峰。

全球車市價格競爭激烈，造成車用零件供應鏈大洗牌，和勤的產品為關鍵零件，並具備量產能力，有利於爭取各大車廠的關鍵平台件，因而受到車市不振的影響，相對輕微；甚至還能創造業績成長。

和勤今年在燃油車平台件與出口零件新訂單穩定成長之下，不僅將部分車廠訂單下滑的缺口補上，車用零件營收也穩步攀升，更期待第四季新品量產對營收有更顯著貢獻。

以全球布局的角度來看，和勤車用零件的品質，及規模經濟優勢，這不僅在中國大陸可搶下零件在地化市場，更獲得國際車廠青睞供應平台件出口至海外市場，公司持續爭取燃油車、電動車零件新訂單，並朝國際化市場發展，在車用零件供應商大者恆大趨勢下，取得更高的全球市占率。