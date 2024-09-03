曾協助「雞排妹」鄭家純處理遭性騷擾、醫美診所糾紛案的律師王啟任，與賣淫集團主嫌徐智威合作設局仙人跳，誘騙醫生、企業主共40人性交易，再逼迫被害人簽下和解書，海撈和解金1137萬元。高雄地方法院判決，主謀徐智威另涉詐欺取財罪三項，判刑7年6月，已遭停止律師職務的王啟任判有期徒刑6年。

判決指出，徐智威於2019年在透過網站勾引2名少女性交易，謊稱要包養，卻誘騙她們下海接客，當仙人跳工具，教她們在性交易後，要撿走嫖客保險套和衛生紙，他再出面恐嚇嫖客。其中有6人遭恫嚇「你搞到一個未成年的」，其中3人嚇得賠錢後，再遭徐索賠20萬元，因無力支付報警求援，才揪出是徐男背後搞鬼。高雄高分院依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪判徐男5年，得易科罰金部分1年。徐男棄保逃逸遭通緝，直到今年7月才落網入監執行。

徐男2020年羈押期滿獲釋後，在台北透過中間人認識王啟任，兩人一拍即合，重新規劃一套需要律師出面的仙人跳版本，王啟任同意由他出面收錢，雙方講好詐得金額均分。由徐男手下女子在約會網站上尋找男性網友，女子謊稱自己「只有15歲」並前往赴約，發生性關係後，王男再假裝是女子父親或受委託，打電話脅迫男網友和解。

接著，王男再順勢披上律師袍，出面和男網友談和解，強調自己是專業律師事，向被害男網友陳述刑法等規定，逼男網友簽下和解書，拿出10萬元到100萬元不等和解金。事後王、徐兩人再五五分帳。

判決指出，徐男旗下4、5名應召女子，僅有一名未成年，其他都是成年女子偽裝詐欺男網友，從前年底至去年4月，4個月有40人受害。檢方去年5月搜索後，查扣40份和解書，認定兩人詐得金額為1137萬元。

王啟任坦承出面談和解，卻堅決否認參與仙人跳犯行，但檢方扣案的和解書上「假父母」的委託人都是他，檢察官認為，他豈有連續簽40份和解書而不知是犯罪的道理；且徐男也自白說王啟任還要求他找未成年少女性交易，強調一定要假裝未成年才好和解。結果王啟任大玩兩面手法，向13名嫖客表示，少女父母的律師委任費也要加進和解金裡，額外詐得117萬元，卻未讓徐智威知道。

判決指出，徐男有前科卻不思悔改，還精進犯罪手法、勾結律師犯案；王男枉費律師美名，貪圖不正錢財，利用專業對被害人施壓，兩人均依組織犯罪、詐欺、恐嚇、違造文書等罪，分別判刑7年6月及6年，可上訴。