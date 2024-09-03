中秋節前夕，創世基金會苗栗分院3日帶著院民們來到苗栗縣西湖鄉水通伯柚子園，歡度一個野餐體驗。（創世基金會苗栗分院提供／謝明俊苗栗傳真）

中秋節前夕，創世基金會苗栗分院3日帶著院民們來到苗栗縣西湖鄉水通伯柚子園，在大自然的懷抱中享受了一次難得的野餐體驗。柚子園的青農吳昌隆大力支持，並邀請了後龍森杰幼兒園的小朋友們，與院民一起進行了柚子DIY彩繪活動，並寫下為植物人加油打氣的話語，場面充滿了歡聲笑語，溫馨感人，這些彩繪作品將掛在創世基金會苗栗分院內，為植物人的生活增添了色彩與希望。

國中罹患日本腦炎成為植物人的阿珍，從小乖巧懂事，但因病人生在國中時期就被迫停止，這次，她能夠在陽光下與孩子們一起彩繪、野餐，聽著他們的笑聲，彷彿回到了童年時光。森杰幼兒園園長陳芷葇表示，這次活動旨在啟發孩子們，一個小小的善行也能傳遞暖心的意義，很開心能讓孩子們參與公益活動，提前度過有意義的中秋節，民眾在認購中秋禮盒的同時，也能支持公益，讓這份禮物更具價值。

青農吳昌隆表示，柚子樹在中秋節期間象徵著豐收與團圓，希望透過這次活動，能喚起更多社會大眾對植物人的關注，也讓大家在品味中秋美食的同時，將這份愛心傳遞給需要幫助的人。他強調，參與公益活動不僅是對社會的一種回饋，也讓自己感受到前所未有的滿足與快樂。

創世苗栗分院院長陳綠蓉指出，透過這些活動，院民能夠感受到團圓的氣氛，這在他們的生活中是一種彌補，希望在中秋佳節來臨之際，能號召更多的社會大眾及愛心企業，共同認購中秋禮盒，支持植物人的照護經費，讓這個節日更加充滿意義。

中秋節前夕，創世基金會苗栗分院3日帶著院民們來到苗栗縣西湖鄉水通伯柚子園，歡度一個野餐體驗。（創世基金會苗栗分院提供／謝明俊苗栗傳真）

中秋節前夕，創世基金會苗栗分院3日帶著院民們來到苗栗縣西湖鄉水通伯柚子園，歡度一個野餐體驗。（創世基金會苗栗分院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗分院目前照顧著65位植物人，每月的經費需3至4百萬元，近年來，通膨的影響使得安養經費的募集越發困難。創世基金會苗栗分院期盼社會大眾及愛心團體能伸出援手，除了支持中秋節義賣活動外，也呼籲大家能捐贈禮盒給植物人家庭，讓這些缺失一角的家庭在中秋佳節中，透過社會的愛心得到圓滿。

此次義賣活動推出的多種公益禮盒，包括60年苗栗西湖老欉文旦禮盒（10斤，850元）5粒裝文旦禮盒（500元），橘色經典公益禮盒（600元）歡躍月兔9入月餅禮盒（520元），奔月佳饌月餅禮盒（380元）純橄欖油海苔禮盒（360元），認養一棵文旦樹，除了能幫助植物人的長期照護經費，還能獲得由柚農代為採收的20斤愛心文旦。苗栗分院陳綠蓉院長特別感謝水通伯柚子園青農吳昌隆，忙於農務的同時仍不忘幫助籌募植物人的服務經費。「中秋植愛送福甜」的每一份公益禮盒都是植物人的希望。詳情請上創世基金會苗栗分院粉絲頁，訂購連結（https://reurl.cc/E6XDnk） ，或致電：（037）275-848分機9中秋小組。劃撥帳號：22343298，戶名：創世基金會。