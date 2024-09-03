金管會今日證實，確實有收到民眾對於房貸的抱怨電話。金管會也表達對於房貸市場的態度，金管會銀行局長副局長童政彰表示，銀行是吸收社會資金，需要被高度信賴與法遵，相關的信用配置應該要回歸實際需求。

行政院近期對房地產的指導綱領，金管會的態度是一致的，必須做好KYC、確認無自用住宅購屋需求者應該予以支持，同時也了解資金流向上，有無不當造成房市異常的變動。

有關於銀行房貸金檢，金管會上半年已經完成第3波授信檢查和日常也有針對房貸進行檢查，因此下半年還沒有專案檢查。

至於，是否調整《銀行法》72-2，要不要將海外不動產排除？金管會表示，目前還是合併思維，國內應與國內合併監理，因此立法委員的指證，有其背後思考的因素，建議綜整國內穩定與業務辦理的發展，進一步審慎研議。

根據金管會統計，依據72之2來計算，銀行辦理興建或土地建築融資以及購置住宅貸款，分子為14.79兆元，比率為26.47％。同時目前沒有面臨29％的銀行、28到29％有5家、27到28％有7家、26到27％有9家、25到26％有2家。