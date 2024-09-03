蘆洲警方與檢察官相驗前先討論案情。（王揚傑攝）

新北市蘆洲區昨（2）日驚傳人倫悲劇，居服員因連絡不上長期臥病在床的69歲涂姓男子向警方報案，消防人員破門而入，赫然發現他與身旁的大兒子都已身亡，僅留患有思覺失調症小兒子在門外。新北地檢署檢察官今至新北市立殯儀館相驗，涂男的長女與夫婿到場，檢警確認無外力介入，家屬對死因無異議，遺體已發還家屬。

涂男的大女兒與先生今低調到場協助檢方相驗，情緒並無明顯波動。相驗前蘆洲警方與檢察官先在外討論案情，隨後才進入相驗室，全部過程歷時近2小時結束，家屬對死因並無意見，故不會再行解剖，遺體發還家屬辦理後事。

據了解，警方昨日連破3道門才進入現場，見地面雖滿是血跡，但屋外並未發現任何血漬，故研判無外力介入；大兒子胸口、頸部有多處刀傷，手掌虎口及手臂也有疑為抵禦傷勢，父親則頸部有刀傷。

綜合鑑識人員採證、檢察官及法醫檢視傷痕和家屬說法，涂男有久病厭世傾向，平時與大兒子的感情最好，也最擔心大兒子，研判應為父親持利器攻擊兒子後雙雙身亡。

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