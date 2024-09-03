近年來日本在台灣及台海議題上多次發聲，被北京認為是在炒作「台灣有事」及打「台灣牌」。近期遼寧一所大學研擬成立大陸首座「琉球研究」中心，港媒觀察其背後或有官方影子，離不開地緣政治變化，認為中方或打「琉球牌」牽制日本，以牙還牙。

大連海事大學1日召開琉球研究中心籌備會暨「琉球問題」研討會，邀請北京大學、復旦大學、武漢大學、南京大學、中國社科院、遼寧大學等20多位專家參加。倡導「琉球學」的北大歷史系教授徐勇提出，未來「琉球問題」研究應明確研究對象、規範學科定位、加強政治研究、提升國際影響力。

徐勇較早前在大陸《抗日戰爭研究》雜誌撰文指出，國際社會應該堅持《開羅宣言》等國際原則，尊重琉球人的民族自決權，真正解決琉球主權歸屬這一國際化問題。

中國海洋法學會長高之國在會上認為，「琉球問題」事關國家安全和祖國統一，具有深刻的政治和歷史意義，需要提前做好各種風險預案和應對措施。大連海事大學副校長曾慶成指出，該校將維護國家海洋安全置於重要位置，並將「琉球問題」作為學科發展的一個重點研究方向。

香港《星島日報》3日刊出「中國觀察」評論文章指，這將是大陸首個琉球研究中心。而琉球研究雖然在大陸未成為顯學，但從冷門到逐漸升溫，並且正式進入大學，顯然有官方影子，背後離不開地緣政治變化。

去年6月，大陸國家主席習近平考察中國國家版本館，據新華社、《人民日報》等官媒披露，習罕見在主政後公開提及琉球，稱他「在福州工作的時候，就知道福州有琉球館、琉球墓，和琉球的交往淵源很深，當時還有閩人三十六姓入琉球」，引起外界關注。

隨後，日本沖繩縣知事玉城丹尼同年7月隨團赴陸，並前往北京琉球國墓地遺址祭拜先人。他在出訪前夕指俄烏戰爭爆發後，日本政府加速炒作所謂「台灣有事即日本有事」，強調堅決不允許引此論調使沖繩淪為戰場。

「中國觀察」文章指，日本近年提「台灣有事等於日本有事」，介入台灣議題，認為中方或打「琉球牌」，可能會以不承認沖繩為日本領土進行牽制，以牙還牙。