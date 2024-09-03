昨(2)日晚間新北市永和區發生一起墜樓事件，警方抵達後黃姓男子已明顯死亡，而男子也被傳出是民眾黨的支持者，曾經於8月31日在北檢外和網紅四叉貓發生肢體衝突，四叉貓於1日下午到派出所「提告3罪」，四叉貓獲知男子墜樓身亡的消息後，也在個人臉書發文表示「我也是受害者」。

民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，北檢於8月31日下午3時10分對民眾黨主席柯文哲偵訊，昨(2)日凌晨3時許柯文哲獲「無保請回」，北市前副市長彭振聲羈押送往土城台北看守所；然而，8月31日上午網紅四叉貓於北檢外開直播時，被當時支持柯文哲的民眾黃姓男子搶奪直播器材，兩人發生爭搶衝突，後來被當時的員警喝斥阻止，四叉貓才拿回直播器材。

1日下午3時9分許，網紅四叉貓於派出所報案，要對黃姓男子提告3罪「刑法304強制罪」、「刑法309公然侮辱」，以及「刑法325搶奪罪」，並後續將「報案證明單」分享在他臉書粉專，並表示「希望他們(小草們)平平安安身體健康，才能努力去賺賠償金，再給我買iphone16和日本旅費」。

昨(2)日晚間新北市永和區發生一起墜樓事件，警消到場發現黃姓男子已明顯死亡，據悉，該男子是民眾黨支持者，1日曾至北檢聲援民眾黨主席柯文哲，還和網紅四叉貓爆發爭執；民眾黨稍早表示，有關黃姓黨員墜樓身亡一事，感到哀痛與遺憾，將協助家屬完成後續事宜。

對此，網紅四叉貓也在個人臉書(劉宇)發文表示「唉...我也是受害者啊，總之Ｒ.Ｉ.Ｐ」。

民眾黨對此事件也發出聲明稿表示，黃姓黨員積極參與本黨事務，對社會議題表達深切的關懷，主席柯文哲受司法不公對待之時，該男子亦挺身參加北檢前的聲援活動。如今聽聞憾事，民眾黨表達哀痛，並會協助家屬完成後續事宜。

民眾黨表示，該黨員在參與公民行動時，遭受言語霸凌，甚至將畫面放上網遭公審，予以嚴厲譴責，對於網路霸凌，我們絕不姑息。同時，我們也要呼籲支持者，改革的路很漫長，缺一不可，請大家照顧好自己，一起為更好的台灣，並肩努力。

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★未經判決確定，應推定為無罪。