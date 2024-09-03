國有林租地林農參與草生栽培計畫，改善棲地環境

華碩電腦股份有限公司施崇棠董事長（左三）、觀樹教育基金會共同參與大雪山穿山甲保育工作。（林業署提供／李京昇台中傳真）

台中市大雪山中海拔地區，經過林業及自然保育署台中分署監測，發現穿山甲出現頻率高，因而鼓勵當地林農以草生栽培種植作物，藉此友善與維護自然生態。為鼓勵企業投入多樣性保育工作，台中分署3日也促成民間企業華碩電腦公司，參與大雪山地區中海拔穿山甲棲地改善及維護工作，盼公私合作共同邁向生物多樣性保育永續。

林業署台中分署2018年起與觀樹基金會合作，輔導大雪山地區林農以草生栽培取代慣行農法的方式管理林地，推廣不噴灑除草劑及農藥，並提供各項農業技術輔導及氣候環境變遷因應等陪伴資源，目前已有37筆租地面積約5.5公頃的農友參與草生栽培計畫。

推動草生栽培期間，透過紅外線自動相機監測，發現林地內棲地環境明顯改善，野生動物利用情形增加，包含主要分布於低海拔淺山地區的穿山甲，也有多次在大雪山中海拔地區出沒紀錄。

承租國有林地的黃姓林農，主動砍除果樹全面造林，改種植0.5公頃、290株的原生種土肉桂。他表示，種植土肉桂不但不用使用農藥、還可減少人工管理成本、又有經濟收入，更能守護自然生態。

台中分署自然保育科技正范家銑說，分署2022年委託國立屏東科技大學進行的大雪山中海拔穿山甲調查研究，完整蒐集大雪山沿線中海拔穿山甲分布資料，發現共有124個洞穴，更在海拔高2189公尺也曾發現蹤跡，也透過長期建立的全島紅外線自動相機監測資料發現，相較於全台其他地區，大雪山中海拔地區的穿山甲有出現頻率高出許多。

范家銑表示，台中分署將大雪山地區長期經營草生栽培推廣成果及穿山甲保育調查研究與企業共享，歷經近2年時間首次與民間企業合作，這次跟華碩電腦公司合作，除共同守護穿山甲棲地，也將協助社區培育保育志工、穿山甲緊急救傷等工作，期待公私協力讓穿山甲永續在大雪山生存。