朱芯儀3日出席「全球大健康產業創新跨域論壇」擔任抗癌大使，她2021年底診斷罹患乳癌，歷經乳房切除手術、18次化療力抗病魔，好不容易展開新生活，不料4月底回診時發現胸部有一片白色陰影，她怕復發心情大崩潰，雖然經過精密檢查後沒有太大問題，但過程中心靈深受煎熬。

朱芯儀表示，4月回診X光發現異狀，主治醫師認為不是復發，「應該是新的」，讓她超級崩潰。為了找出原因，她當下自費數萬塊做了「乳房攝影切片」檢查，她形容當時躺在床上，「我把胸部夾在機器當中，用珍奶吸管一般粗的機器戳進去，切12塊肉下來去化驗。」雖然上了麻藥，依舊有肉被抽出的感覺。

她說，在6月回診前，她的心情反覆煎熬，「那時候我滿沮喪的，我少吃甜食、少吃油炸，整個人都改造了，到底做了什麼會復發？」甚至有點賭氣地想放棄，「如果再（化療）1次，我真的完全受不了。」全家人跟著她一起等待結果，媽媽、弟弟陪她去醫院，老公衛斯理帶她看報告，她3個小孩都大哭，尤其是5歲女兒抱著她說：「媽媽不要丟下我們」、「媽媽妳一定會考」，她看著孩子重拾正能量，轉念：「我更應該要勇敢。」

所幸回診報告以及指數一切都正常，她說當年治療乳癌右胸重建，整整小了1個罩杯，「我不可能一大一小嘛，所以左胸也有做縮胸手術，裡面就有疤痕組織。」推測是那個傷口看起來不像是乳房組織，才被懷疑是新的乳癌病灶。後續只要半年定期追蹤1次即可。

此外，她家裡養了10年的愛貓「巧虎」不久前因心腎症候群離世，一家人都因為貓咪的離開相當傷心，尤其3個小孩經歷了人生第一次的生離死別，5歲女兒在她送巧虎去火化前，反應相當激烈大喊「媽媽要帶巧虎去哪裡？」、「不想要巧虎離開」，哭得非常慘。