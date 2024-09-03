聚陽累計今年1-8月合併營收234.75億元，年增9％。

美系主要品牌客戶如GAP等庫存水位低，拉貨動能漸強，且，流行盤、運動休閒盤的訂單量均增，聚陽指出，訂單能見度已到明年初。

GAP、Target、Kohl`s、DICK`S Sporting Goods等美系品牌，是聚陽前幾大主要客戶。聚陽指出，下半年美系客戶動能強勁，GAP今年全年訂單有望達雙位數成長，且旗下高階運動品牌Athleta今年給 聚陽的訂單翻倍成長，推升營運動能，其它美系客戶也有個位數到雙位數不等的成長力道。

因應產能滿載，聚陽全面啟動擴產計畫，其中印尼廠今年將增加32條產線。而為就近服務美國客戶，在中美洲薩爾瓦多設立新廠區，將設立約20條產線，今年第四季就可加入生產行列。

市場指出，第三季是聚陽每年的傳統旺季，營收有望逐月走高，預期單季營收有望超過百億元水準，第四季雖是流行服裝淡季，但為運動服旺季 ，美國服飾銷售數字優於市，整體看，聚陽下半年動能比上半年強。

聚陽指出，持續看好第四季每月的營運，預期可有雙位數的年成長。

至於在獲利上，聚陽上半年稅後純益新台幣19.77億元，年增12.84％，為歷年同期新高，每股純益達8.18元。法人預估，下半年在營收有2位數成長、平均單價維持高水準，獲利還會比上半年好。