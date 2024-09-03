大陸經濟復甦情況欠佳，大陸終端需求保守，宏捷科8月營收明顯降溫，以3.75億元創下今年單月營收新低。宏捷科指出，蘋果即將推出首款搭載AI功能的iPhone16系列新機，非蘋陣營高度關注其規格及市場銷售狀況，終端客戶也因新舊產品交替而造成觀望不拉貨現象，拖累營收降溫。

展望第三季，宏捷科本季來累計營收7.84億元，公司指出，由於上半年基期偏高，客戶備貨庫存亦多，故在新舊機交替的過渡期中，可能經歷一段期間的庫存調整，但不會如2022年持續一年半之久，大約1～2季就可將庫存消化完畢，因此，預期第三季營收恐將較前季減少高個位數百分比，也是2023年第一季以來首次出現季減情況。

不過，宏捷科對第四季看法並不悲觀，公司指出，華為突襲官宣將於10日與蘋果同步進行新品發表，且待蘋果新機推出後，安卓陣營包括OPPO、VIVO等品牌廠第四季也將陸續跟進發表新機，加上後續雙11購物節，甚至後續的聖誕節、新年及農曆年等消費旺季到來，看好11～12月拉貨動能可望復甦，屆時業績可望重新回溫。