路透報導，西班牙首相辦公室8月30日曾披露桑切斯訪問中國一事，據稱，桑切斯將訪問北京和上海，出訪期間與中國國家主席習近平會面。桑切斯此次訪問之旅，將有一名副貿易部長隨行。

桑切斯於去年3月底出席海南舉行的博鰲論壇後，前往北京進行國是訪問，也是他首度訪問中國。

報導還稱，桑切斯此行是在中國對歐盟豬肉進口的反傾銷調查升溫的背景下。西班牙作為歐盟最大的豬肉出口國，此一調查攸關西班牙的利益。

西班牙是歐洲內最大豬肉出口國，中國2023年進口的豬肉中，西班牙佔22％，規模達12億歐元。

中歐貿易爭端加劇，隨著歐盟宣布對中國製電動汽車徵收臨時關稅後，中國隨後祭出反制，發起對歐盟白蘭地、乳製品和豬肉產品的反傾銷調查。中國商務部8月29日發公告稱，原產於歐盟的進口相關白蘭地的確存在傾銷，中方暫時不會對歐盟祭臨時反傾銷措施。

報導指出，中國一直在遊說歐盟27個成員國，呼籲反對歐盟擬議的徵稅項目。歐盟委員會10月就對中國製電動車徵收36.3％關稅的提議進行表決。