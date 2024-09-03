第九屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會3日在台北遠東香格里拉大飯店舉辦，虛擬資產業者探討去中心化技術所帶來的新契機，業者指出，2020年全球交易所用戶人數僅3,000萬人，今年快速成長到5.8億人，總市值也從1,900億美元突破2兆美元，而台灣用戶數則有破100萬人，台灣在區塊鏈人才和技術具備領先優勢，應團結打「國家戰」，將台灣創新的金融商品透過區塊鏈推向全球，將Web 3打造成台灣的下一個護國神山。

虛擬資產業今年發展相當快速，除了美國在今年初通過比特幣現貨ETF上市之外，台灣VASP公會也正在每周開會擬定自律規範，更有電信業者台灣大哥大在7月跨足該產業，成立富昇數位股份有限公司，台灣大哥大新科技事業發展副總經理韓昆舉指出，電信業掌握了頻寬、IDC（數據中心）等關鍵資源，並擁有超過1,000萬名完成KYC驗證的用戶，具備運作加密貨幣交易所，乃至推動Web 3發展的天然優勢，強調希望能成為政府可信賴的橋樑。

韓昆舉認為，區塊鏈技術的應用需對用戶有實質益處，而非僅是將現有服務上鏈，現在的虛擬貨幣市場就像過去傳統金融市場有相似之處，許多機制還沒建立起來，隨著後續一、兩年的發展與合規化，市場會更安全，並吸引更多人參與，最終真正進入傳統金融的賽道，虛擬貨幣成為主要的交易工具之一。

HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人暨執行長彭云嫻表示，區塊鏈技術應用在ESG領域其實本質上很契合，區塊鏈產業發展初期，大家都在關注貨幣之父等應用，現在的運用層面可以更廣泛，「台灣其實是區塊鏈技術的大國」，台灣在全球扮演的角色重要性很高，不僅在技術方面具備領先優勢，特別是在年輕族群的廣泛應用，因此，台灣應該在區塊鏈領域打出「國家戰」，運用區塊鏈的無國界特性，將台灣的金融商品推向全球。

幣託集團商務副總經理陳奕伶指出，目前幣託已經有和全家、遠東銀行等傳統企業的合作經驗，VASP公會業者間也正在協商透過團體賽的方式，共同引進國外CP值高的金流或幣流追蹤系統，以降低持有成本。同時，看好DePin（去中心化物聯網）賽道，並期待Web 3能與Web 2更緊密結合、更多人的參與，期望將Web 3打造成台灣下一個護國神山。

BitYacht創辦人兼台灣金融科技協會副理事長温宏駿表示，美國通過比特幣和以太幣現貨ETF上市是今年產業中的一大亮點，意味著全球在監管框架下逐步開放與虛擬貨幣相關的金融產品，而台灣的區塊鏈和虛擬資產業發展受限的一部分原因是缺乏穩定幣的監管框架，而穩定幣又直接影響RWA（實質資產代幣化）的發展，因為如果金融交易和產值無法留在鏈上，消費者的交易體驗就不那麼順暢。