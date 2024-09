永豐銀行3日榮獲《卓越》雜誌頒發「2024卓越銀行評比」—「最佳品牌信賴獎」、「最佳綠能推動獎」及「最佳永續行動獎」三大肯定。永豐銀行表示,旗下積極創新金融服務,包括打造全方位線上、線下平台以落實普惠金融;同時依循2050淨零政策推動綠色金融、打造「永續金融四部曲」,實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

實踐友善金融及公平待客榮獲「最佳品牌信賴」評比殊榮;永豐銀行指出,升級各項軟、硬體與人員教育,用以保障弱勢族群權益、優化分行無障礙環境、提供無障礙數位服務及強化防詐守護民眾資產,也提供移工族群安全便利的跨境匯款。同步亦榮獲國際財經媒體《The Asian Banker》(亞洲銀行家)頒發「Best Financial Inclusion Initiative in Taiwan(最佳普惠金融)」獎項,並於金管會「113年公平待客原則評核」中排名前25%。

除精進服務外,永豐銀行亦積極投入社會關懷,其中,贊助「台啤永豐雲豹」與「政大雄鷹」籃球隊,今年則雙雙奪下T1聯盟與大專盃籃球聯賽(UBA)冠軍。

永豐銀行指出,去年綠能專案融資餘額突破千億元里程,並投入儲能及新興再生能源領域,啟動永續能源革命,榮獲經濟部連續八年頒發「光鐸獎-優良金融服務獎」肯定;同時結合金融科技,首創「綠能電廠資訊管理系統」與「綠電交易信託平台」,提供太陽光電廠選址、採購綠電與綠電交易信託等服務,扮演企業永續行動最佳顧問,榮獲「最佳永續行動」、「最佳綠能推動」雙料肯定。

同步推廣綠色金融普及於社會大眾,永豐銀行表示,創新推出「休碳Showtime」,引導客戶完成任務、累積綠徽章展現個人成果,榮獲國際財經媒體《The Asian Banker》(亞洲銀行家)頒發 Best Green Financial Lifestyle Initiative in Taiwan(最佳綠色金融生活型態)獎項。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站https://bank.sinopac.com查詢。