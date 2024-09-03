台中烏日高鐵特區的新榮和段社會住宅自2022年動土，台中市議員林昊佑（中）3日邀集榮泉里長何聰智（左）、中市住宅發展工程處等單位視察工程進度，目前進度達57.18％。（潘虹恩攝）

位於烏日高鐵特區內新榮和段的社會住宅自2022年動工，設計主軸以「串門子」為概念，營造與社區共享共好的都市空間，目前進度達57.18％。（潘虹恩攝）

台中烏日高鐵特區的新榮和段社會住宅自2022年動土，台中市議員林昊佑3日前往視察工程進度，並關心社宅共享空間設置、租金和停車等問題；住宅處表示，工程進度已達57.18％，預計明年中旬完工、2026年初辦理入住，未來採全開放式空間，與社區共榮共享，停車位也會滿足社區需求。

位於烏日高鐵特區內新榮和段的社會住宅自2022年動工，設計主軸以「串門子」為概念，留設大面積公共開放空間串聯結合周邊公共資源，營造與社區共享共好的都市空間。林昊佑3日邀集榮泉里長何聰智、中市住宅發展工程處等單位視察工程進度，住宅處簡報指出，工程進度達57％，預計明年中旬完工、2026年初辦理入住。

林昊佑說，台中市近年社宅發展成熟，甚至是六都直轄市中自建社宅數量最多，將近萬戶，很多鄉親關心社宅進度。他要求，未來社宅租金比對周邊住宅市價來折扣，但中市各區房屋租金不等，不能同為台中市社宅租金卻大不相同，住宅處允諾除比對市價也會比對其他社宅租金。此外，烏日社宅有約270戶並有約370位車位，將近4成會開放社區民眾臨停和月租，相關費率將再探討。

何聰智也表示，許多住戶出門都是汽車通行，希望停車空間車位做好做滿，務必將里民的車輛考慮進來；施工期間每日有吊車進入，也希望施工單位落實交通安全。

住宅處長陳煒壬表示，工程品質是住宅處貫徹追求的目標，社宅未來是全開放式共享公共資源，包括共享廚房、公托等都會開放里民共享使用，共享車位也是市長特別交代，預計地下室停車需求可以滿足社區，希望帶來更大發展。