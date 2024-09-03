雲林縣府文化觀光處正積極活化虎尾建國眷村，但最近建國眷村再造協會日前驚訝發現，社區活動中心改成廁所，很令前村民傷心。雲林縣府城鄉處表示，該工程是經過文觀處文資委員審議後才施作。

雲林縣政府2023年底啟動「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫二期」活化建國二村的空間，但建國眷村再造協會表示，二村的文史調查都還沒進行，對村民有重大意義的活動中心內部卻被改為廁所。

協會指出，活動中心過去是建國眷村聚會、跳舞、看戲的地點，75歲的協會理事長唐敏杰表示，活動中心曾是他結婚宴客的地方，現在如此簡直亂搞一通。80歲的藍勝國則認為文化資產應該是一體性傳承，不該變為他用。

雲林縣府文觀處表示，相關工程計畫程及序有經過文資委員現勘及設計討論，協會意見與設計單位的規畫有出入，將做調整。城鄉處長指出，該工程經文觀處文資委員審議後施作，文史團體有任何意見歡迎隨時保持聯絡溝通。