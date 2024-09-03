高雄電影節今年特別邀請到日本大導演黑澤清親臨影展現場與影迷面對面交流，他在2024年推出《仇雲殺機》、《蛇之道 2024》2部劇情長片問世，將在雄影進行台灣首映，此外雄影亦爭取到黑澤清在1998年兩部經典作《蛇之道》和《蜘蛛之瞳》4K修復版的世界首映。黑澤清將於10月19日主講大師講堂與2場映後座談，絕對是影迷深入黑澤清創作世界的最佳時機。

日本電影金像獎影帝菅田將暉與古川琴音，偕同獲得日本電影學院獎最佳新人的奥平大兼，共同演出《仇雲殺機》，甫於威尼斯影展世界首映，更獲選為奧斯卡金像獎國際影片的日本代表，是黑澤清重回本格再探懸疑驚悚，以令人不安的敘事節奏直探邪惡與瘋狂，犀利思索恨意的形成。

《蛇之道 2024》。（高雄電影節提供）

《蛇之道 2024》是繼2016年《顯影的女人》後，黑澤清再次挑戰法語電影，邀集凱薩獎影帝馬修亞瑪希、日本電影學院獎影帝西島秀俊和《可憐的東西》達米安勃納爾、日本影視歌三棲女星柴崎幸共演。黑澤清翻拍自己1998年「日語版」作品《蛇之道》，將刑求、運屍等經典場景於異國完美復刻，細緻的場面調度，以及相較原版對於仇恨終點的細微變化，將會引發影迷熱烈討論。

《蜘蛛之瞳》4K修復版。（高雄電影節提供）

1998年出品的《蜘蛛之瞳》和《蛇之道》兩部4K修復版的世界首映，將讓影迷重溫「日本」的黑澤清在V-Cinema（錄影帶電影）時期的草根生猛。黑澤清受到大映映畫的委託，利用極低成本和短拍攝期，完成這兩部雙生作，將替女兒復仇的概念，延展為兩個截然不同的故事。這兩部姊妹作在院線上映時雖然匆匆而過，但影迷們卻多以錄影帶欣賞，並彼此口耳相傳，讓它們在影史中佔有一席之地。

《蛇之道》4K修復版。（高雄電影節提供）

《蛇之道》聯手《七夜怪談》編劇高橋洋，邀請「錄影帶電影」之王哀川翔及《東京奏鳴曲》的香川照之共同出演，是黑澤錄早期最被低估的潛力作品之一。《蜘蛛之瞳》同樣由哀川翔主演，表面是黑幫與恐怖類型電影，底層卻有著近似北野武式的男性浪漫，更有著紀錄片名導小川紳介御用攝影田村正毅長鏡頭的電影靈光，在冷冽鏡頭下映射出日本黑幫的卡夫卡式荒涼風景，展現黑澤清對1990年代日本電影產業底層的深刻洞察與思考。

TTXC 2024高雄電影節於10月12日（六）至27日（日）在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、駁二自行車倉庫登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。