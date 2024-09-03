針對金門縣議員提案罷免該會議長洪允典，內政部今表示，考量公文書寄送、提供議員預先調整個人行程及預留可能之氣候因素影響等緩衝時間，已決定於9月9日上午9時30分在金門縣議會議事廳召集罷免投票會議，通知議員出席投票的公文將請金門縣議會協助送達，並請議會回報議員的簽收狀況。

內政部說明，依照《地方制度法》第46條規定，內政部應在收到縣（市）議會議長罷免案25日內，召集罷免投票會議。這次金門縣議員罷免議長的提案書是在8月21日送到內政部，依法最遲須在9月16日前召集該會議員進行罷免投票。內政部在收案後便持續金門縣議會溝通準備選務作業所需時間，以及確定無法進行投票會議的日期，並將前述各項原因納入整體考慮後，訂在9月9日投票。

內政部進一步指出，這次金門縣議會議長的罷免投票是地方制度法自88年實施以來議會層級的首例，除了依法辦理會議召集作業外，也與金門縣議會保持密切聯繫，後續將持續協助金門縣議會依法落實相關會議準備工作，並就實務執行上可能發生的問題研議，讓當天的會議合法進行。