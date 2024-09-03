一名來自苗栗、現年65歲的賴先生，終身未婚、膝下無子，早年父母相繼過世後，老家賣掉分得一筆家產，投資股票失利、敗光積蓄。賴先生走投無路、流浪街頭20多年，他接受《角落的聲音》訪問吐露落魄心聲。

【角落的聲音】投資失利敗光鉅額家產！65歲流浪翁悲嘆「人情冷暖」

多年前，父母過世、祖房賣掉後，8個兄弟姐妹每人分得180萬。賴先生將家產投資股票慘賠，「不會感到後悔，不過當初投資方法錯誤，現在如果有錢還是會買，但會謹慎操盤」。

賴先生身邊不少家當，與繁華街道形成強烈對比。（記者游定剛拍攝）

流浪人生四處被驅趕、家當亂放還會被丟掉，賴先生感嘆地說，「兄弟姐妹不會互相關懷，雖然過年會找我去吃團圓飯，但有人還不知道我在流浪」。他反倒認為「台北車站的善心人士給予的溫暖還更多，看到這些善舉內心很舒服，相由心生值得學習」。

賴姓街友感嘆兄弟姐妹之間不會互相關懷，甚至有人不知道他在流浪。（記者游定剛拍攝）

賴先生即便流浪街頭幾十年，但並未放棄人生，在北市社會局的協助下，目前擔任公園的清掃員，一周工作5天、每次4小時，每月大約有1萬4千元收入。不過想找遮風避雨的家卻四處碰壁，「租屋網都有年齡、性別限制，有的還只租學生」。他狂嘆，「我年紀大已經算老人了，不好租屋」。

賴姓街友當清潔員努力存錢，期盼自己能站起來。（記者游定剛拍攝）

賴先生年紀漸大、為自己將來做打算，「有什麼賺錢工作都會去，想多存點錢租店面、開麵攤，希望有天自己能重新站起來」。

台北車站周邊每晚聚集不少街友。（記者游定剛拍攝）