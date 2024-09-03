展望會在尼泊爾推廣布衛生棉。（林良齊攝）

據統計，在尼泊爾約有三分之一的女孩未滿18歲就結婚、8％女孩不到 15 歲就成為兒童新娘，多數與未能受教育相關，其中有很多女孩往往因為生理期就中斷學業，展望會因此在當地推廣布衛生棉外、也在當地興建女廁，提供更換的場所，更在當地籌組青少年社團改變當地觀念、通報童婚，還自行編排行動劇在社區巡迴演出，讓更多大人了解童婚造成家庭不幸，也是非法的行為，在他們努力下，短短4年就讓童婚幾乎在當地絕跡。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，在貧窮、糧荒、衝突等脆弱環境下，女孩往往最先被犧牲，今年台灣資助愛心在77個展望會服務的社區為女孩提供教育支持，就是希望把女孩留在學校，獲得保護培力，讓女孩受教育能有效降低童婚率，縮減性別不平等，還可以促進經濟發展。

此外，展望會也推動「脫貧方案」如提供一頭母豬就開啟創業契機，就能讓從未受過教育的婦女走出貧窮。接受協助的卡比塔就透過此方案，增加家中擴大繁殖的山羊與豬隻，期待支持3個女兒完成學業。

展望會表示，今年「資助1000女孩」聚焦關懷因童婚、性別暴力、月經歧視與女陰殘割，對許多女孩來說，一份資助代表一個改變一生的機會。台灣世界展望會號召各界響應「資助1000女孩—凝聚勇氣．無所畏懼」，以教育幫助女孩有能力改變自己和下一代的未來。捐款可洽台灣世界展望會官網。